Сосед-банщик с тремя саунами в квартирах едва не спалил многоэтажку в Томске
В многоэтажном доме в Томске едва не произошёл серьёзный пожар из-за незаконной сауны. Жильцы утверждают, что причиной стал их сосед, который организовал в доме целый банный комплекс. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.
Виновник Константин около четырёх лет назад оборудовал три свои квартиры на первом этаже саунами для личного пользования. Но почти сразу он начал сдавать это жильё посуточно за четыре тысячи рублей.
Жители 14-этажного дома постоянно находились в стрессе: постояльцы «банщика» постоянно устраивали возгорания. Ранним утром 13 мая жители едва не пострадали от огня — в одной из квартир с сауной пламя охватило помещение, повалил густой дым. На место прибыли спасатели и эвакуировали 27 человек, среди которых 11 детей.
Пожарные ликвидировали возгорание на площади 25 квадратных метров. Владелец Константин заявил, что закроет «банную лавочку» и не будет сдавать жильё. На вопрос «Что случилось?» он ответил: «Так вышло».
Читайте также: