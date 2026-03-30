Мужчина заболел во время отдыха в пятизвездочном отеле Африки и не выжил
Британский турист заболел во время отдыха в пятизвездочном отеле Riu Palace Santa Maria на острове Сал в Кабо-Верде и не выжил. Об этом информирует издание The Mirror.
В августе 2025 года 50-летний турист и его жена отправились на отдых в африканскую страну. Подробности их путешествия стали известны только сейчас. Жена британца рассказала, что её супруг заболел уже через два дня после начала отдыха, который обошёлся им в 6 тысяч фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 650 тысячам рублей. На протяжении всей поездки он страдал от диареи, спазмов в животе и рвоты, которые не прекратились и после возвращения домой.
Октябрь стал роковым месяцем для мужчины: его состояние резко ухудшилось. Через месяц он скончался в больнице.
Согласно информации источника, это уже седьмой смертельный случай на курорте Кабо-Верде за последние три года. Местные власти подтвердили наличие бактерий шигеллы в поливной воде и свежих продуктах на островах Сал и Боа-Виста.
