Подростки бросали петарды под ноги мужчине на костылях в Каменске-Уральском
Подростки бросали петарды под ноги мужчине на костылях в Каменске-Уральском. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.
Инцидент произошел на бульваре Парижской коммуны. В интернете появилось видео, на котором можно заметить, как дети намеренно бросали петарды под ноги мужчине, который опирался на трость и сильно хромал. Россиянину пришлось уворачиваться от взрывов.
На замечания несовершеннолетние реагировали смехом, после чего продолжали бросать петарды. Сотрудники правоохранительных органов начали поиски нарушителей.
Читайте также: