Три яхты загорелись на Москве-реке в районе Строгинского моста
На Москве-реке в районе Строгинского моста на северо-западе столицы загорелись три яхты. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Огонь охватил суда, которые находились на воде у берега. Сообщается, что существует угроза перехода огня на другие стоящие рядом плавсредства.
Пострадал 20-летний парень, у него ожог рук. Окрестности заволокло густым чёрным дымом. Причины возгорания и обстоятельства произошедшего выясняют специалисты. На месте работают оперативные службы.
Ранее сообщалось о серьёзном возгорании в подмосковном Жуковском, где огонь охватил пятиэтажный жилой дом и привёл к пострадавшим. В этот же день пожар в городе Хотьково унёс жизнь головалого ребёнка.
