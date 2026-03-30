В Тюмени в кузове эвакуатора нашли младенца

Брошенного в кузове эвакуатора младенца обнаружили в Тюмени. Об этом сообщили в УМВД по Тюменской области.



Сотрудники полиции проводят расследование инцидента и устанавливают личность подозреваемого, причастного к произошедшему, отметили в ведомстве. В департаменте соцразвития Тюменской области заявили, что специалисты примут все меры для защиты прав ребенка.

Младенец находится под наблюдением врачей в медицинском учреждении. Телесных повреждений у него нет, рассказала ТАСС детский омбудсмен региона Оксана Савина.

По ее словам, поиск родителей ребенка продолжается. В настоящее время малышу оказывают всю необходимую помощь.

