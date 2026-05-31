Мужчина забрызгал спермой женщин в магазинах и отправился в тюрьму

31 мая 2026, 16:28

Metro: Британец распылял сперму на женщин в магазине

В Великобритании 27-летнего Уильяма Кидда приговорили к четырём годам тюремного заключения за серию нападений на женщин в супермаркетах. С мая по сентябрь прошлого года злоумышленник обливал покупательниц собственной спермой из бутылки в магазинах Чешира и Большого Манчестера, сообщает Metro.