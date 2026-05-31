Мужчина забрызгал спермой женщин в магазинах и отправился в тюрьму
В Великобритании 27-летнего Уильяма Кидда приговорили к четырём годам тюремного заключения за серию нападений на женщин в супермаркетах. С мая по сентябрь прошлого года злоумышленник обливал покупательниц собственной спермой из бутылки в магазинах Чешира и Большого Манчестера, сообщает Metro.
На записях камер видеонаблюдения видно, как мужчина распылял жидкость на волосы и спины женщин. Большинство жертв не замечали его присутствия. Экспертиза подтвердила, что вещество являлось спермой Кидда.
Кроме того, он тайно снимал женщин, в том числе одну с пятилетней дочерью, запечатлев момент, когда её юбка случайно задирается. При задержании Кидд заявил, что «сексуально озабочен» и совершает действия ради получения сексуального удовлетворения.
Фигурант признал вину по 11 эпизодам сексуального насилия, двум случаям вуайеризма, восьми фактам скрытой съёмки под одеждой без согласия, а также в хранении каннабиса. Суд также выдал в отношении него бессрочный ордер.
