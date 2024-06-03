Фото: iStock/Manuel Rodriguez Sevillano
Неизвестный мужчина забросал храм Дмитрия Донского в Тюмени коктейлями Молотова и скрылся. Об этом сообщает Baza.
Согласно сообщению, мужчина в чёрной кофте церковь Дмитрия Донского на улице Республики в Тюмени. Злоумышленник приехал туда на велосипеде и забросал фасад здания коктейлями Молотова, после чего произошло возгорание.
Мужчина быстро скрылся с места преступления. Задержать его не успели. Однако пожал удалось потушить ещё до приезда пожарных. Сейчас поджигателя ищут.
Ранее пенсионерку из Москвы осудили на полтора года условно за поджог будки на выборах президента. По данным канала, 70-летнюю женщину развели мошенники. Произошло это за неделю до первого дня голосования. Пенсионерке внушили, что тем самым она сможет спасти выборы президента.
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Мужчина быстро скрылся с места преступления. Задержать его не успели. Однако пожал удалось потушить ещё до приезда пожарных. Сейчас поджигателя ищут.
Ранее пенсионерку из Москвы осудили на полтора года условно за поджог будки на выборах президента. По данным канала, 70-летнюю женщину развели мошенники. Произошло это за неделю до первого дня голосования. Пенсионерке внушили, что тем самым она сможет спасти выборы президента.
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Элина Позднякова