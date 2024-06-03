Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Мужчина забросал храм Дмитрия Донского в Тюмени коктейлями Молотова

Мужчина забросал храм Дмитрия Донского в Тюмени коктейлями Молотова

03 июня 2024, 21:32
Фото: iStock/Manuel Rodriguez Sevillano

Фото: iStock/Manuel Rodriguez Sevillano

Неизвестный мужчина забросал храм Дмитрия Донского в Тюмени коктейлями Молотова и скрылся. Об этом сообщает Baza.
Согласно сообщению, мужчина в чёрной кофте церковь Дмитрия Донского на улице Республики в Тюмени. Злоумышленник приехал туда на велосипеде и забросал фасад здания коктейлями Молотова, после чего произошло возгорание.

Мужчина быстро скрылся с места преступления. Задержать его не успели. Однако пожал удалось потушить ещё до приезда пожарных. Сейчас поджигателя ищут.



Ранее пенсионерку из Москвы осудили на полтора года условно за поджог будки на выборах президента. По данным канала, 70-летнюю женщину развели мошенники. Произошло это за неделю до первого дня голосования. Пенсионерке внушили, что тем самым она сможет спасти выборы президента.


Читайте также:

«Коктейли Молотова» бросили в здание администрации Владимирской области, загорелось авто

Мужчина бросил коктейль Молотова в посольство РФ в Молдавии во время выборов

В избирательный участок в Петербурге бросили коктейль Молотова
#церковь
#участок
#возгорание
#здание
#мужчина
#посольство
#рф
В Москве отчим и мать несколько лет насиловали и совращали 13-летнюю девочку
03 июня 2024, 21:26

Фото: iStock/Dzurag

В Москве отчим и его супруга совершали сексуальные действия в отношении 13-летней девочки в течение нескольких лет.
Они усыновили ее, и начали проявлять к ней интерес, когда она была еще в начальной школе, пишет РЕН ТВ. Несмотря на то, что мать школьницы была в курсе этого, она ничего не предпринимала в этом отношении.

В конечном итоге она даже сама стала стимулировать общение своей несовершеннолетней дочери с этой семейной парой.

Ситуация вышла наружу, когда бабушка девочки обнаружила это и решила обратиться за помощью в полицию. Правоохранительные органы задержали отчима и мать. В отношении них начали уголовное расследование.

Читайте также:

В Можайске воспитатель изнасиловал двух детей

Запытал, изнасиловал и убил около 400 детей: История «Колумбийского «Зверя»

В Подмосковье мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку
#подмосковье
#история
#мать
#воспитатель
#мужчина
#расследование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Люблино дети мигранта толпой избили русского ребёнка в присутствии своего отца
03 июня 2024, 20:09

Фото: iStock/monkeybusinessimages

В Люблино дети мигранта толпой избили русского ребёнка, а за избиением наблюдал их отец. Кадры избиения публикует Readovka.
На видео видно, как трое детей мигранта избивают русского мальчика, а их отец за этим наблюдает. Предполагается, что взрослый мужчина дополнительно подначивал своих детей. Мальчик громко плакал и пытался уйти от сверстников.

Местные жители рассказали, что инцидент произошел недалеко от рынка, где торгуют именно мигранты.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мигрант напал на ребенка и заставил его драться со своим сыном. Оказывается, дети не поделили качели на детской площадке. Сын иностранца побежал домой и пожаловался отцу. Тот пришел на площадку и заставил детей драться. Увидев, что сын проигрывает, мигрант сам закончил драку, ударив мальчика в висок кулаком.


Читайте также:

Мигранты запугали семью участника СВО в Самаре

В Московской области мигранты незаконно поселились в квартире погибшего бойца СВО

В Петербурге мигранты выселили мужчину из жилища
#подмосковье
#дети
#мигрант
#видео
#жители
#инцидент
#отец
#мужчина
#мигранты
#мальчик
#сво
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве осудили супружескую пару, которая убила отца и спрятала тело в диван
В Москве суд вынес приговор супружеской паре, убившей отца и спрятавшей тело в диван
03 июня 2024, 18:31

Фото: iStock/Zolnierek

Московский городской суд признал 29-летнего Андрея Легонькова и его 30-летнюю жену Елену Потапову виновными в убийстве пожилого родственника и назначил им наказание в виде 18 и 16 лет колонии. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на столичную прокуратуру.
По данным следствия, в ночь на 1 января 2023 года мужчина вместе с женой напал на своего отца. Они били пенсионера по голове, а после задушили поясом от халата. Далее они решили спрятать труп. Супруги обернули мертвого отца в пакеты и спрятали в диван, а по квартире расставили ароматизаторы, чтобы скрыть неприятный запах разлагающегося тела.

Злоумышленники также вели переписку с родственниками мужчины с его телефона. Однако сестра убитого через полтора года заподозрила неладное и обратилась в полицию. Тогда полиция обнаружила тело мужчины и вышла на след предполагаемых убийц. Их задержали в Казани. К тому моменту они успели потратить с карты отца 1,3 миллиона рублей.

Суд признал подозреваемых виновными и приговорил сына убитого к 18 годам лишения свободы, а его жену – к 16.

Читайте также:

«Расчленили и подожгли»‎: На польской ферме убили украинца

Ты отравила мою маму: В храме Подмосковья психбольной убил работницу трапезной

В Самаре мужчина убил 17-летнюю девушку, нанеся ей не менее 60 ударов ножом
#суд
#полиция
#карты
#труп
#ночь
#супруги
#мужчины
#мужчина
#тела
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Хинштейн: не пропустивший скорую замдиректора из Росгвардии уволен в Волгограде
Хинштейн: не пропустивший машину скорой замдиректора из Росгвардии уволен в Волгограде
03 июня 2024, 17:39

Фото: iStock/maxim4e4ek

Замдиректора Волгоградского филиала ФГУП «Охрана» (подведомственно Росгвардии) Петр Евсеев, не пропустивший накануне скорую, уволен с работы.
Такое решение принято руководством Росгвардии, написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Скандал между экс-сотрудником охранного предприятия и врачами кареты скорой медицинской помощи произошел накануне в центре Волгограда. Из-за разборок медики не успели выехать на следующий вызов.

Евсеев себя виновным не считает, он заявил журналистам, что скорая помощь могла доехать до вызова и другим маршрутом. Однако его руководство придерживается другого мнения.

«Надеюсь, пример Евсеева — станет показательным и для других «небожителей», возомнивших себя «сверхлюдьми», для которых не писаны никакие законы», — написал парламентарий.

Читайте также:

В Уфе меньше чем за неделю сгорел уже второй приют для животных

Финская АЭС «Олкилуото-3» приостановила работу из-за неисправности турбины

Воспитателя из Можайска задержали по подозрению в педофилии
#госдума
#росгвардия
#увольнение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Уфе за неделю сгорел второй приют для животных
03 июня 2024, 17:10

Фото: istockphoto/Kara Capaldo

В Уфе меньше чем за неделю сгорел уже второй приют для животных. В огне погибло несколько десятков кошек.
Пожар произошёл в приюте Любови Локотко в районе Черникова, сообщает телеграм-канал Baza. Пламя охватило около 250 метров вольеров и построек на улице Ульянова. С огнём боролись 21 сотрудник пожарно-спасательной службы и шесть единиц специальной техники. Точное количество погибших животных пока не установлено, однако, по словам хозяйки приюта, ни одному котику спастись не удалось. Причины возгорания пока не установлены.

Совсем недавно, 27 мая, в Уфе сгорел ещё один приют для животных. Тогда неизвестные подожгли собачий приют, погибли два животных. Жертв среди четвероногих могло быть больше, но огонь вовремя заметил случайный прохожий и сумел выпустить собак. Владельцы считают, что приют мог поджечь кто-то из жильцов окрестных домов, недовольных таким соседством.

Читайте также:

Живодёры подожгли собачий приют в Уфе, двое животных погибли

В Ленинском округе затопило собачий приют, воду откачивают спасатели и коммунальщики

Под Уссурийском проливные дожди затопили приют с собаками
#пожар
#приют
#собаки
#коты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Финляндии остановили атомную электростанцию
Финская АЭС «Олкилуото-3» приостановила работу из-за неисправности турбины
03 июня 2024, 16:57

Фото: Istockphoto / Wlad74

Атомная электростанция «Олкилуото-3» остановила производство электроэнергии из-за проблем с турбиной, сообщила пресс-служба оператора станции Teollisuuden Voima (TVO).
«Энергоблок "Олкилуото-3″ прекратил генерацию электричества в 11:41 из-за выявленной неисправности турбины», — указано в сообщении.
Компания отметила, что в данный момент проводится расследование для выяснения причин.

Эта электростанция, введенная в эксплуатацию в апреле 2023 года, является самой новой в Финляндии. Полгода спустя она уже остановила работу из-за технических проблем.

В феврале на французской атомной электростанции «Шинон» произошел пожар, что привело к остановке двух реакторов. ASN сообщило, что возгорание началось в трансформаторе реактора номер 3, расположенного вне контролируемой зоны.

Читайте также:

В МАГАТЭ назвали ситуацию на Запорожской АЭС нестабильной

Новая АЭС, газ и миллиарды долларов: итоги визита Путина в Узбекистан

Россия может построить в Узбекистане несколько новых АЭС
#пожар
#газ
#итоги
#аэс
#возгорание
#расследование
#магатэ
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Можайске воспитатель изнасиловал двух детей
Воспитателя из Можайска задержали по подозрению в педофилии
03 июня 2024, 16:51

Фото: iStock/filrom

В пансионате в Можайске воспитатель растлил минимум двух воспитанников учебного заведения. Об этом сообщает Regions/Можайск со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, жертвами 52-летнего воспитателя стали как минимум двое детей. Сейчас по данному факту возбудили сразу два уголовных дела по статьям о развратных действиях и насильственных действиях сексуального характера.

Решается вопрос об избрании меры пресечения для преступника.

Ранее стало известно, что житель Подмосковья изнасиловал шестиклассницу, затащив ее в машину. Ученица шла днем по дачному поселку под Мытищами. Когда 13-летняя пострадавшая проходила мимо черной иномарки, водитель заговорил с ней. После угроз он схватил девочку, затащил в машину, а затем изнасиловал. После произошедшего, она убежала домой, рассказав обо всем матери.Мужчину оперативно задержали.


Читайте также:

Мигрант из Узбекистана изнасиловал 15-летнюю девочку в Петербурге

Россиянин изнасиловал друга 40-сантиметровой обувной ложкой из-за ревности

Молодой россиянин изнасиловал медсестру ПНИ и запугал ее
#мигрант
#водитель
#меры
#насилие
#ребёнок
#воспитатель
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Дочь Леры Кудрявцевой едва не погибла на детском дне рождения в Подмосковье
03 июня 2024, 16:32

Фото: iStock/Halfpoint

Дочь телеведущей Леры Кудрявцевой едва не погибла на детском дне рождения в Подмосковье. Сначала девочку чуть не придавило декорациями, которые снесло ветром от вертолёта. А после у малышки застряла рыбная кость в горле, и ей потребовалась помощь врачей. Об этом пишет Shot.
Детский праздник состоялся в Сохо Кантри Клаб. В какой-то момент вертолёт с площадки неподалёку поднял лопастями сильный ветер, от которого повалились декорации и чуть не придавили детей.

Но на этом злоключения девочки не закончились. Во время праздничного застолья дочка Кудрявцевой подавилась рыбной косточкой. Её пришлось везти в больницу, где врачи сделали ребёнку эндоскопию и достали инородное тело.
«Меня трясёт! Я на стрессе», — поделилась Кудрявцева своим состоянием в соцсетях.

Читайте также:

Дочь Аскольда Запашного получила травму после падения лошади во время выступления – видео

Дочь Анастасии Заворотнюк пришла на похороны матери с тайным мужем

Дочь советских космонавтов Рюмина чудом выжила в теракте в «Крокусе»
#врачи
#праздник
#лошади
#похороны
#ветер
#площадки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Петербурге задержали находящегося в розыске гендиректора «Лендорстрой-2»
03 июня 2024, 15:55

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Санкт-Петербурге задержали генерального директора закрытого акционерного общества «Лендорсторой-2» Владимира Гурьянова. Об этом пишет «МК в Питере» со ссылкой на собственный источник.
Его обвиняют в сокрытии средств для ухода от уплаты налогов. В 2017 году он перечислил на счёт компании 38 000 000 рублей. Их должны были взыскать в счёт уплаты налогов. Ранее он уже проходил по делам об уклонении от уплаты налогов, но многие из них были прекращены. В 2019 году он Гурьянов получил условный срок.

Ранее сообщалось, что прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело американского наёмника из США Марка Уильяма Эллербрука, который принимал участие в боевых действиях против ВС РФ на стороне ВСУ. Следствие установило, что Эллербрук Марк Уильям приехал на Украину 3 марта 2022 года. И вступил в ряды ВСУ в качестве наёмника, согласившись принимать участие в боевых действиях против ВС ДНР и ВС РФ. За это он получил сумму, эквивалентную одному миллиону рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Севастополе задержали группу украинских диверсантов

Задержан один из террористов, напавших на Будённовск в 1995 году

На замминистра ЖКХ Ставрополья завели дело из-за квартир для сирот
#суд
#сша
#дело
#уголовное дело
#прокуратура
#радио
#следствие
#компании
#днр
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф