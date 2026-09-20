Треш-стримеры порезали друга и убили кролика в прямом эфире
Треш-стримеры расправились с кроликом и порезали друга в прямом эфире, а также показывали свастику и другую нацистскую символику. Об этом сообщает телеграм--канал SHOT.
Одного из участников стрима доставили в больницу с ранением. Конфликт в ходе трансляции и перерос в драку: один из парней стал избивать другого ногами, после чего его девушка схватила нож и ранила пострадавшего. В больнице они заявили, что мужчина якобы просто упал с лестницы.
Ранее эта же компания издевалась над щенком ради донатов, мучила кабана и бросила его в лифте, а также прижигала участника утюгом. Известно, что треш-стримеры постоянно переезжают, сейчас они находятся в Гатчине, а их руководитель — блогер из подмосковного Клина.
Один из организаторов, 25-летний Артем, удалил телеграм-канал и компрометирующие материалы, заявив, что ему «ничего не будет». Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина уже обратилась в МВД с просьбой провести проверку.
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