Треш-стримеры порезали друга и убили кролика в прямом эфире

20 сентября 2026, 18:23

SHOT: Мизулина просит проверить блогеров, убивших кролика в прямом эфире

Фото: iStock/Daniel Tadevosyan

Треш-стримеры расправились с кроликом и порезали друга в прямом эфире, а также показывали свастику и другую нацистскую символику. Об этом сообщает телеграм--канал SHOT.