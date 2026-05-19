Мужчина «захватил» трон в Эрмитаже и попал под статью

19 мая 2026, 17:31

Севшему на трон в Эрмитаже мужчине суд запретил определенные действия

В Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга рассмотрели ходатайство следствия о заключении под стражу Александра Панфилова, обвиняемого в хулиганстве. Суд отказал в удовлетворении такой меры пресечения, сообщили в городской судебной пресс-службе.





Вместо этого Панфилову назначили запрет определенных действий. Он будет действовать до 16 июля.



Инцидент произошел в Государственном Эрмитаже. Мужчина зашел за ограждение в Георгиевском зале и сел на Большой императорский трон. На замечание смотрительницы он отреагировал агрессивно, а при задержании сотрудниками Росгвардии попытался оказать сопротивление. По данным музея, нарушитель также спрятал в обуви японский нож-танто и в момент нахождения на троне зачитывал некий текст.



Согласно решению суда, Панфилову запретили покидать место проживания с 22:00 до 07:00, общаться со свидетелями по делу, а также пользоваться интернетом и любыми средствами связи. ​Других подробностей не приводится.



