Женщина отсудила миллиард рублей за мороженое с железной «начинкой»
Американка выиграла в суде 14 млн долларов (около 1,1 млрд рублей) после того, как съела десерт с железной «начинкой». Об этом пишет газета The New York Post.
В 2018 году жительница Флориды Бренди Бакли купила мороженое в городе Палм-Бей. После первого укуса она почувствовала, что в горле застрял острый предмет.
Проглоченный кусок оказался не орехом-пеканом, а металлическим гвоздем. В результате женщина получила тяжелые травмы головы и шеи, а также связанные с ними рубцы. Кроме того, по ее словам, она лишилась возможности иметь детей.
Пострадавшая пришлось обращаться к врачам, так как застрявшие фрагменты не были видны невооруженным глазом. В 2019 году она подала иск, представив в том числе счета за медицинские услуги.
В итоге производителя мороженого признали виновным в нарушении безопасности продукции. Спустя семь лет присяжные присудили компенсацию супругам Бакли.
