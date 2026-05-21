В Новой Москве подросток разбился на мотоцикле при столкновении с такси
В Новой Москве подросток разбился на мотоцикле при столкновении с такси. Об этом сообщили в Госавтоинспекции столицы.
Установлено, что несовершеннолетний водитель мотоцикла ехал по тротуару. Затем он начал съезжать на проезжую часть и в этот момент влетел в такси.
От удара 15-летний мальчик получил тяжёлые травмы. Медики прибыли на место происшествия, но спасти подростка не смогли — он скончался на месте. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее сообщалось о трагическом инциденте в Подмосковье, где пьяный водитель сбил отца и сына на обочине и скрылся. Уточняется, что ЧП произошло на трассе рядом с Лотошино, а один из мужчин погиб.
Читайте также: