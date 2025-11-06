Мужчина заколол 17-летнего россиянина в баре после ссоры с возлюбленной

06 ноября 2025, 08:48

Под Красноярском задержан мужчина, заколовший 17-летнего юношу в баре

Фото: iStock/zoka74

Под Красноярском задержан 35-летний мужчина, заколовший 17-летнего подростка в баре после ссоры с девушкой. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.