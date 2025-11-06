Мужчина заколол 17-летнего россиянина в баре после ссоры с возлюбленной
Под Красноярском задержан 35-летний мужчина, заколовший 17-летнего подростка в баре после ссоры с девушкой. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Утром 4 ноября в баре Wood Bar в городе Шарыпово произошла трагедия. Как сообщает Telegram-канал Kras Mash, подозреваемый пришел в заведение в нетрезвом состоянии и вступил в конфликт с девушкой, из-за чего его выгнали.
Через некоторое время мужчина вернулся, вооруженный кухонным ножом, и начал драку с молодым человеком на улице. В ходе потасовки злоумышленник нанес подростку ранение, от которого тот скончался. Пострадавшего пытались реанимировать, но безуспешно.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Мужчина взят под стражу.
