В Якутске при пожаре в двухэтажном доме погибли три человека
Трое погибли при пожаре, возникшем в жилом двухэтажном доме в Якутске. Об этом проинформировали в ГУ МЧС по Якутии.
Пожар вспыхнул в здании на улице Халтурина в Якутске. Огонь охватил первый этаж дома.
В ходе оперативной разведки пожарные обнаружили тела трех погибших и одного пострадавшего. Их личности пока не установлены. В ликвидации возгорания участвуют 54 специалиста и 13 единиц пожарной техники. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
