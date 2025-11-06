Подростки пытались макнуть ребенка головой в унитаз в российской школе

06 ноября 2025, 08:08

В Новосибирской области подростки пытались макнуть ребенка головой в унитаз

Фото: iStock/hxdbzxy

В Коченевском районе Новосибирской области произошел инцидент в школе № 13. Группа подростков, оставленных на третий год, напала на семиклассника. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.