Подростки пытались макнуть ребенка головой в унитаз в российской школе
В Коченевском районе Новосибирской области произошел инцидент в школе № 13. Группа подростков, оставленных на третий год, напала на семиклассника. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.
Они обвинили его в попытке кражи из куртки в гардеробе и попытались макнуть его головой в унитаз.
На помощь пришла учительница, которая остановила агрессивных учеников. Подростки решили отвести мальчика к директору, но его не оказалось на месте. В ситуацию вмешалась завуч, которая после просмотра камер видеонаблюдения установила, что никакой кражи не происходило.
Кроме того, мать одной из учениц сообщила, что ее дочь также подверглась нападению на глазах охранника. Родители детей обратились в местное Министерство образования с жалобами на ситуацию, но пока никаких результатов не достигли.
