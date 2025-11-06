В Хабаровске поезд протаранил автобус с пассажирами
На железнодорожном переезде в Хабаровске столкнулись пассажирский автобус и поезд. В результате пострадали несколько человек, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Инцидент произошёл из-за того, что водитель общественного транспорта проигнорировал запрещающий сигнал семафора и выехал на пути перед составом. В момент аварии в салоне автобуса находились четыре человека, среди которых трое пассажиров и сам водитель.
Все участники ДТП получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.
