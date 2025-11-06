В Хабаровске поезд протаранил автобус с пассажирами

06 ноября 2025, 06:56

Полиция сообщила о столкновении поезда с автобусом в Хабаровске

Фото: Госавтоинспекция Хабаровского края

На железнодорожном переезде в Хабаровске столкнулись пассажирский автобус и поезд. В результате пострадали несколько человек, сообщили в региональной Госавтоинспекции.