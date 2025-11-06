Достижения.рф

В Хабаровске поезд протаранил автобус с пассажирами

Полиция сообщила о столкновении поезда с автобусом в Хабаровске
Фото: Госавтоинспекция Хабаровского края

На железнодорожном переезде в Хабаровске столкнулись пассажирский автобус и поезд. В результате пострадали несколько человек, сообщили в региональной Госавтоинспекции.



Инцидент произошёл из-за того, что водитель общественного транспорта проигнорировал запрещающий сигнал семафора и выехал на пути перед составом. В момент аварии в салоне автобуса находились четыре человека, среди которых трое пассажиров и сам водитель.

Все участники ДТП получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее массовая авария произошла в Петербурге. ДТП спровоцировал водитель такси, выскочивший на главную дорогу.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0