Мужчина залез в чужое жилье в российском городе, чтобы помыться, выпить и лечь спать

05 августа 2025, 22:49

Мужчина залез в чужую квартиру во Владикавказе, чтобы принять душ и уснуть

Фото: istockphoto/Fedorovekb

Во Владикавказе 45-летний мужчина попал в неприятную историю, когда проник в чужую квартиру, принял душ, выпил шампанского и уснул. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа 15».