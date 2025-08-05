Мужчина залез в чужое жилье в российском городе, чтобы помыться, выпить и лечь спать
Во Владикавказе 45-летний мужчина попал в неприятную историю, когда проник в чужую квартиру, принял душ, выпил шампанского и уснул. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа 15».
Инцидент произошел в Затеречном районе. Мужчина, направлявшийся в Санкт-Петербург, после конфликта в автобусе был вынужден выйти в Чми и добрался до Владикавказа. В городе он случайно нашел ключи от квартиры.
Проникнув внутрь, он воспользовался душем, побрился, поел, выпил шампанского и уснул. Кроме того, он успел постирать свою одежду. Проснувшись от стука в дверь, злоумышленник попытался сбежать с двумя сумками, набитыми вещами хозяев, включая косметику и спортивный инвентарь. Однако его задержали соседи.
Теперь задержанный помещен в изолятор временного содержания, а против него возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ — кража с незаконным проникновением в жилище.
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