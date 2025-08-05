Пьяный сын убил свою мать в Волгоградской области
Пьяный сын убил свою мать после просьбы сделать музыку потише
В Волгоградской области произошла трагедия: пьяный сын убил свою мать, когда она попросила его сделать музыку потише.
Как пишут Telegram-каналы, конфликт разгорелся ночью, когда женщина и ее дети не могли уснуть из-за громкой музыки. В ответ на просьбу 30-летнего Романа убавить звук, он потерял контроль и ударил ножом свою мать в шею.
Полиция оперативно задержала преступника. В результате этого ужасного инцидента трое детей остались без матери.
Перед этим сообщалось, что житель села Шушия в Дагестане насиловал свою пятилетнюю соседку. СМИ писали, что его отправили на психиатрическую экспертизу.
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