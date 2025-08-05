24-летний житель села в Дагестане насиловал 5-летнюю соседку и снимал на видео
24-летний житель дагестанского села Шушия насиловал свою пятилетнюю соседку и снимал происходящее на видео.
Как пишут местные Telegram-каналы, Аскер (имя изменено) работал продавцом курицы-гриль в соседнем селе. Это первый случай подобного рода на его рабочем месте, где он ранее трудился.
Девочка рассказала о произошедшем своей маме. По словам соседей, знакомых с ситуацией, в настоящее время Аскеру назначена психиатрическая экспертиза, и врачи признали его психически больным.
Перед этим стало известно, что в Донецкой народной республике мужчина решил сжечь возлюбленную, облив ее бензином. Сейчас он находится в СИЗО, женщине удалось сбежать от него.
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