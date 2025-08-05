NYP: В Мексике обнаружили 32 расчлененных тела в общей могиле
Прокуратура Мексики подтвердила, что в ходе поисковых операций с 30 июля по 2 августа были найдены 32 тела в общей могиле в населенном пункте Ла-Калера, расположенном в штате Гуанахуато в центральной части страны.
В заявлении прокуратуры штата указано, что из найденных тел 15 уже удалось идентифицировать.
По информации местного телеканала TVguanajuato, останки были обнаружены в сильно поврежденном состоянии, что потребовало применения специализированных методов анализа в таких областях, как генетика, антропология и судебная стоматология.
Перед этим стало известно, что владелица похоронного бюро в Америке подменяла бетоном прах умерших. От действий мошенницы пострадали примерно 200 семей. Аферистка присвоила около 130 тысяч долларов за неоказанные услуги.
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