NYP: В Мексике обнаружили 32 расчлененных тела в общей могиле

05 августа 2025, 22:38

Фото: istockphoto/TexBr

Прокуратура Мексики подтвердила, что в ходе поисковых операций с 30 июля по 2 августа были найдены 32 тела в общей могиле в населенном пункте Ла-Калера, расположенном в штате Гуанахуато в центральной части страны.