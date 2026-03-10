Мужчина заманил девочек в заброшку на вершине горы и изнасиловал, пока сообщники снимали
Компания мужчин заманила двух девочек на гору и подвергла изнасилованию. Об этом информирует Daily Star.
Преступление организовал взрослый мужчина, который вступил в контакт с 14-летними школьницами через интернет. Он пригласил девочек на экскурсию на вершину горы в окрестностях Ыйджонбу, где заманил их в заброшенное строение и совершил насилие.
Также под подозрение попали двое молодых людей: одному около 20 лет, второму меньше 18. Один из них снимал происходящее на видео.
После этого школьниц оставили в здании. Уточняется, что в это время года температура на горе может опуститься до трех градусов ниже нуля.
Когда правоохранительные органы узнали о случившемся, они задержали всех подозреваемых. Молодым людям предъявили обвинения, но не арестовали. Во время судебной экспертизы в телефонах фигурантов обнаружили доказательства предыдущих аналогичных преступлений.
