Жителя Выксы будут судить за убийство знакомого табуретом
В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего жителя города Выкса, обвиняемого в убийстве знакомого. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного Комитета России.
По версии следствия, в декабре 2025 года в доме на улице Чкалова между мужчинами произошёл конфликт на почве длительной личной неприязни. Словесная ссора переросла в драку.
Во время потасовки обвиняемый взял табурет и несколько раз ударил им оппонента. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
