Жителя Выксы будут судить за убийство знакомого табуретом

Фото: iStock/Oleg Elagin

В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего жителя города Выкса, обвиняемого в убийстве знакомого. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного Комитета России.



По версии следствия, в декабре 2025 года в доме на улице Чкалова между мужчинами произошёл конфликт на почве длительной личной неприязни. Словесная ссора переросла в драку.

Во время потасовки обвиняемый взял табурет и несколько раз ударил им оппонента. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Иван Мусатов

