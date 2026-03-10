Работник университета сдавал первокурсницам комнаты и тайно их снимал на камеру
В Германии осудили 57-летнего жителя Фрайбурга-им-Брайсгау, обвиняемого в тайной видеосъемке женщин. Об этом сообщает Bild.
По данным следствия, мужчина предоставлял жильё в семикомнатной квартире, преимущественно студенткам-первокурсницам. Камера, установленная рядом с сушильной машиной в блоке электропитания, была направлена на душевую кабину и туалет. Для маскировки рядом с устройством находилась табличка с информацией о «измерительном приборе». Благодаря этому, камера оставалась незамеченной более десяти лет. Установлено, что злоумышленник регулярно приезжал и тайно заменял карты памяти.
В ходе следствия выяснилось, что обвиняемый занимался скрытой съемкой в здании университета, где он работал. Камеры нашли в туалетах, также были зафиксированы случаи съемки студенток без их согласия в других местах.
Расследование позволило установить личности около 70 женщин. Многие эпизоды подпадают под срок давности. Обвиняемый признал свою вину и сообщил в суде, что страдает от сексуальной зависимости.
После начала расследования мужчину уволили из университета и выплатили ему компенсацию. В настоящее время он трудится в государственной службе занятости. По информации СМИ, 30 пострадавшим уже выплатили по €3,5 тыс. Суд назначил обвиняемому наказание в виде одного года и девяти месяцев лишения свободы условно.
