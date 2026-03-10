Работник университета сдавал первокурсницам комнаты и тайно их снимал на камеру

10 марта 2026, 19:07

Экс-сотрудника университета осудили за 10 лет скрытой съемки студенток в туалете

Фото: iStock/Zolnierek

В Германии осудили 57-летнего жителя Фрайбурга-им-Брайсгау, обвиняемого в тайной видеосъемке женщин. Об этом сообщает Bild.