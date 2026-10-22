Мужчина запер жену в подвале и привязал к стулу из-за футбольного матча по ТВ

22 октября 2026, 22:40

В США мужчина закрыл жену в подвале ради футбола по телевизору

Фото: istockphoto/Andreyuu

В американском Ричмонде (штат Вирджиния) 64-летний Терри Уорд привязал свою жену скотчем к стулу и запер её в подвале, чтобы без помех посмотреть футбол. Об этом сообщает издание Virginia Statewide Incident.





По данным полиции, инцидент произошёл ночью — правоохранители прибыли в дом Уорда после поступления сообщения. На руках женщины обнаружили следы скотча.





«Терри признал, что привязал свою жену к стулу и оставил ее в подвале на 30-45 минут», — заявил один из сотрудников полиции.