Пациентку забыли в больнице после приема и заперли внутри здания
Женщину забыли в больнице после приема и заперли внутри. Об этом сообщает People.
Жительница Нью-Гэмпшира Тиа Чендлер обратилась в клинику в Кине из-за приступа астмы. Медицинский работник ввел ей стероиды около 19:45 и обещал вернуться, но так и не пришел.
Пациентка терпеливо ждала, осознавая, что в конце дня у персонала много работы. Однако к 20:20, спустя 20 минут после закрытия больницы, она поняла, что осталась в одиночестве.
Попытка покинуть здание закончилась срабатыванием сигнализации. Чендлер позвонила в полицию, а также сообщила мужу, что ее заперли.
Прибывшие полицейские подтвердили, что кто-то пытался выйти из больницы после закрытия. Офицеры помогли Тиа покинуть медучреждение и доставили ее домой. В больнице заверили, что этот инцидент не влияет на качество предоставляемых услуг, пообещав принять меры, чтобы подобное не повторилось.
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