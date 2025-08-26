Достижения.рф

Мужчина заразился бубонной чумой в походе

В США у мужчины диагностировали бубонную чуму после похода в горы
Фото: iStock/Motortion

Житель США заразился бубонной чумой во время похода в районе озера Тахо. Об этом информирует CNN.



Департамент здравоохранения округа Эль-Дорадо сообщил, что заражение произошло после укуса инфицированной блохи во время пребывания мужчины в кемпинге в районе Саут-Лейк-Тахо. Болезнь была вовремя выявлена, и мужчина получает лечение на дому, его здоровье стабильно.

Кайл Флифлет, исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения, отметил, что чума естественным образом встречается во многих районах Калифорнии. Это уже второй зарегистрированный случай в США за последний месяц — в июле в Аризоне вспышка привела к летальному исходу через сутки после постановки диагноза.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), ежегодно в США фиксируется около семи случаев заражения чумой среди людей. Болезнь вызвана бактерией Yersinia pestis, передающейся через укусы блох и контакт с грызунами.

Екатерина Коршунова

