В Башкирии 17-летний мотоциклист влетел в толпу детей на гонках — видео
В Башкортостане 17-летний мотоциклист влетел в толпу детей на соревнования по спидвею. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
Инцидент случился в городе Октябрьский. Сразу после старта подросток столкнулся с соперником и потерял управление. Его мотоцикл перелетел через ограждение в сторону детей, которые наблюдали за гонкой. К счастью, никто из них не пострадал. При этом на опубликованном видео видно, что гонщик не смог сразу подняться с земли после падения.
Ранее сообщалось о 12-летнем ребенке из Уфы, погибшем после столкновения с иномаркой. Мальчик находился за рулем питбайка.
