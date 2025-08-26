Достижения.рф

Начальник сломал нос захотевшему уволиться россиянину

В Ингушетии работодатель сломал нос захотевшему уволиться сотруднику
В селе Экажево в Ингушетии начальник сломал нос сотруднику, захотевшему уволиться. Об этом пишут местные Telegram-каналы.



По словам 36-летнего работника компании «Чистый мир», его начальник крайне негативно отреагировал на известие об увольнении и нанес ему удар. В результате инцидента мужчина получил перелом носа и был доставлен в больницу Назрани, однако госпитализация не потребовалась.

В настоящее время полиция проводит проверку обстоятельств произошедшего.

