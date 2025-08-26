Начальник сломал нос захотевшему уволиться россиянину
В Ингушетии работодатель сломал нос захотевшему уволиться сотруднику
В селе Экажево в Ингушетии начальник сломал нос сотруднику, захотевшему уволиться. Об этом пишут местные Telegram-каналы.
По словам 36-летнего работника компании «Чистый мир», его начальник крайне негативно отреагировал на известие об увольнении и нанес ему удар. В результате инцидента мужчина получил перелом носа и был доставлен в больницу Назрани, однако госпитализация не потребовалась.
В настоящее время полиция проводит проверку обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Москве продавец шаурмы ударил ножом недовольного покупателя. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: