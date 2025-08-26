Старушка из Коми лишилась 11,6 млн рублей, заказывая тапочки с маркетплейса

26 августа 2025, 18:39

В Коми пенсионерка лишилась всех денег из-за заказа тапочек

Фото: Istock/Tero Vesalainen

В Республике Коми зафиксирован случай мошенничества с крупным ущербом. По информации регионального УМВД, 77-летняя жительница Сыктывдинского района потеряла 11,6 миллиона рублей.