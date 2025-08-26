Старушка из Коми лишилась 11,6 млн рублей, заказывая тапочки с маркетплейса
В Республике Коми зафиксирован случай мошенничества с крупным ущербом. По информации регионального УМВД, 77-летняя жительница Сыктывдинского района потеряла 11,6 миллиона рублей.
По данным правоохранительных органов, пенсионерка сделала заказ товара через один из маркетплейсов. На следующий день ей позвонил мужчина, который представился курьером и запросил код из SMS для подтверждения доставки. Получив информацию, звонок прервался.
Вскоре после этого с женщиной связался человек, назвавшийся сотрудником Росфинмониторинга. Он сообщил, что её счета находятся под угрозой, и для защиты средств предложил связаться с «представителем» Банка России. Новый собеседник убедил пенсионерку перевести все свои деньги на «безопасные счета».
В течение нескольких дней женщина перевела мошенникам 11,6 млн рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
