В Башкирии мужчина зарезал 14-летнего мальчика из-за пакета с продуктами
В Башкирии мужчина зарезал 14-летнего подростка из-за пакета с продуктами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Трагедия произошла накануне. Мальчик шёл домой из магазина по улице. Внезапно на него напал мужчина и потребовал отдать пакет с продуктами. Школьник отказался. Тогда преступник ударил ребёнка ножом.
После этого он забрал покупки и скрылся. От полученных травм мальчик скончался на месте. Подозреваемым оказался 21-летний парень. Полицейские задержали его в тот же день. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось о трагедии в Оренбургской области. Из-за развода мужчина зарезал жену и покалечил дочь.
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