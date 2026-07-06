Россиянин зарезал возлюбленную в пьяной ссоре и сдался полиции

06 июля 2026, 19:40

В Краснодаре арестовали мужчину, зарезавшего сожительницу в пьяной ссоре

Фото: iStock/zoka74

В Краснодаре мужчина убил сожительницу во время ссоры и на следующий день сам сдался полиции. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.