Россиянин зарезал возлюбленную в пьяной ссоре и сдался полиции
В Краснодаре мужчина убил сожительницу во время ссоры и на следующий день сам сдался полиции. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
По версии следствия, все произошло в арендованной квартире на улице Черкасской. Сожители распивали спиртные напитки и поссорились. Обвиняемый нанес женщине несколько ножевых ранений, после чего, убедившись, что она не подает признаков жизни, скрылся и выбросил орудие преступления.
На следующий день мужчина осознал свой поступок и сам сдался правоохранителям. Возбуждено уголовное дело, фигуранта заключили под стражу.
Ранее сообщалось, что 34-летнего жителя Башкирии обвинили в убийстве пожилой женщины и ее дочери. Причиной расправы стал бытовой конфликт на почве личной неприязни.
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