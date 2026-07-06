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Россиянин зарезал возлюбленную в пьяной ссоре и сдался полиции

В Краснодаре арестовали мужчину, зарезавшего сожительницу в пьяной ссоре
Фото: iStock/zoka74

В Краснодаре мужчина убил сожительницу во время ссоры и на следующий день сам сдался полиции. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.



По версии следствия, все произошло в арендованной квартире на улице Черкасской. Сожители распивали спиртные напитки и поссорились. Обвиняемый нанес женщине несколько ножевых ранений, после чего, убедившись, что она не подает признаков жизни, скрылся и выбросил орудие преступления.

На следующий день мужчина осознал свой поступок и сам сдался правоохранителям. Возбуждено уголовное дело, фигуранта заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что 34-летнего жителя Башкирии обвинили в убийстве пожилой женщины и ее дочери. Причиной расправы стал бытовой конфликт на почве личной неприязни.

Лидия Пономарева

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