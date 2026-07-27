Жениха зарезали на свадьбе в российском городе
Жениха зарезали на свадьбе в Красноярском крае. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Трагедия произошла в кафе «Уют» в Ачинске. Когда молодожены проводили торжество, другая компания в том же заведении отмечала юбилей. В какой-то момент между ними возник конфликт. Жених пошел разбираться и заступился за друга, после чего оппонент вонзил нож в его сердце.
Родственники погибшего рассказали, что ему провели сложную операцию. Мужчина пришел в себя, но через несколько дней его состояние ухудшилось. Пациента доставили бортом санавиации в Красноярск, где он скончался через девять дней. Убийца сам сдался полиции.
Ранее сообщалось, что в Якутии правоохранители задержали подозреваемого в нападении с ножом на пятерых человек.
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