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Мужчина зарезал подругу жены в ЮЗАО Москвы

Мужчина зарезал подругу жены на Литовском бульваре в Москве
Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Женщина погибла от ножевого ранения в квартире на Литовском бульваре на юго-западе Москвы. Предполагается, что смертельные травмы ей нанес муж ее подруги, после чего скрылся. Об этом стало известно 6 октября.



Погибшей была 51-летняя Татьяна, сообщил источник «Известий». По предварительным данным, к преступлению может быть причастен ее ровесник Сергей, супруг подруги женщины.

По факту произошедшего Черемушкинский межрайонный следственный отдел СК по Юго-Западному административному округу Москвы возбудил уголовное дело. Речь идет о статье об убийстве.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и разыскивают предполагаемого подозреваемого.

Никита Кротов

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