Мужчина зарезал подругу жены в ЮЗАО Москвы

06 октября 2026, 16:40

Мужчина зарезал подругу жены на Литовском бульваре в Москве

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Женщина погибла от ножевого ранения в квартире на Литовском бульваре на юго-западе Москвы. Предполагается, что смертельные травмы ей нанес муж ее подруги, после чего скрылся. Об этом стало известно 6 октября.