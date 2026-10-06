Мужчина зарезал подругу жены в ЮЗАО Москвы
Женщина погибла от ножевого ранения в квартире на Литовском бульваре на юго-западе Москвы. Предполагается, что смертельные травмы ей нанес муж ее подруги, после чего скрылся. Об этом стало известно 6 октября.
Погибшей была 51-летняя Татьяна, сообщил источник «Известий». По предварительным данным, к преступлению может быть причастен ее ровесник Сергей, супруг подруги женщины.
По факту произошедшего Черемушкинский межрайонный следственный отдел СК по Юго-Западному административному округу Москвы возбудил уголовное дело. Речь идет о статье об убийстве.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и разыскивают предполагаемого подозреваемого.
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