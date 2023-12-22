Мужчина зарезал собственную мать в Москве

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В Москве мужчина убил собственную мать, нанеся ей несколько ножевых ударов. Об этом сообщает СК РФ по Бабушкинскому району столицы.
Согласно материалам дела, 21 декабря в квартире жилого дома на северо-востоке столицы обнаружено тело 77-летней женщины со множественными ножевыми ранениями. В убийстве начали подозревать 55-летнего сына женщины. Его задержали и предъявили обвинение.
Оказалось, что ранее мужчина уже был судим за убийство. Следствие готовит ходатайство для заключения подозреваемого под стражу.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге вынесли приговор мужчине, который убил свою гражданскую жену и годовалую дочь. Следствие установило, что в октябре 2020 года житель Санкт-Петербурга Максим Якубов поссорился со своей гражданской женой, избил её, а потом бросил их годовалую дочь об кафельный пол. От полученных травм девочка скончалась на месте. Якубов убедил сожительницу не сообщать о смерти ребёнка в полицию. Труп девочки мужчина спрятал в парке. В феврале 2021 года Якубов вновь поссорился с сожительницей, задушил её, а затем утопил в ванной.
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Элина Позднякова