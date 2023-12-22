Задержаны члены ульяновской ОПГ, которые чуть не убили полицейского в кальянной

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Следственный комитет России взял на контроль ситуацию с нападением бандитов на полицейского в Ульяновске. Об этом сообщил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн в телеграм-канале.
«Беспредельная ситуация с нападением группы уголовников на полицейского в Ульяновске — взята на контроль председателем СКР», - написал Хинтштейн.
По информации Shot, трое членов ульяновской ОПГ «Саплевские», которые чуть не убили полицейского в местной кальянной задержаны полицией.
31-летний старший оперуполномоченный по раскрытию преступлений против личности местного уголовного розыска отдыхал в заведении с другом. Рядом сидела компании из трех мужчин и двух женщин. Около двух часов ночи официант сообщил гостям о закрытии заведения. Тогда компания начала оскорблять и угрожать ему. Полицейский сделал замечание.
Пьяные мужчины набросились на полицейского и его друга. Ему об голову разбили бутылку и пытались зарезать ножом, однако капитан смог спастись с помощью травматического пистолета.
У полицейского диагностирован перелом челюсти и многочисленные раны головы. Алкоголь в его крови не обнаружен. После оказания членам ОПГ медицинской помощи все трое были задержаны.
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