Мужчина зарезал жену из-за ревности в Москве
Муж выломал дверь комнаты и зарезал жену из-за ревности в Москве. Об этом пишет Baza.
Между 31-летним Ервандом А. и его 30-летней супругой Анаит П. в квартире на Пятницком шоссе произошёл конфликт на почве ревности и подозрений в измене.
Женщина попыталась укрыться в одной из комнат, но ее муж выломал дверь и ворвался внутрь. Используя кухонный нож, он нанёс ей не менее пяти ударов, от которых Анаит скончалась на месте. Уточняется, что у супругов остался маленький ребёнок.
Злоумышленника задержали. ГСУ СК России по Москве возбудило уголовное дело по факту убийства. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
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