Мужчина заставил свою невесту сбрить волосы и съесть их
В Бразилии врач заставил невесту сбрить и съесть свои волосы. Об этом сообщает Metropoles.
Правоохранители арестовали 40-летнего Диогу Андре Рибейру Гомеса. Его обвиняют в избиении, пытках и незаконном лишении свободы своей возлюбленной. Мужчина скрывался в гостинице, расположенной примерно в 250 километрах от места преступления.
24 ноября подруга пострадавшей обратилась в полицию. Прибывшие на место силовики освободили женщину, работающую в муниципальной администрации. Ее жених скрылся до прибытия стражей порядка.
На допросе жертва рассказала, что Диогу бил ее кулаками и молотком, кусал и заставлял сбривать волосы, сжигать их и употреблять в пищу. Преступление, предположительно, произошло в Байшу-Гуанду, штат Эспириту-Санту.
На поиск подозреваемого потребовалось чуть больше суток. Вечером 25 ноября его задержали в гостинице города Наки, штат Минас-Жерайс. Арест стал возможен благодаря сотрудничеству между полицейскими двух регионов.
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