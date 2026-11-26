В Белграде расследуют гибель россиянки: на её теле обнаружили синяки и кровоподтёки
В Белграде обнаружили тело молодой россиянки со следами побоев. Как сообщает SHOT, накануне трагедии девушка пришла в гости к своему знакомому, который также приехал из России. Вскоре после этого её нашли мёртвой в квартире мужчины. На теле погибшей были заметны синяки и кровоподтёки.
О случившемся в полицию сообщили сотрудники скорой помощи. Знакомого девушки доставили в участок, чтобы он дал показания. После допроса мужчину отпустили. Тело россиянки направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна помочь установить обстоятельства и причину смерти. В настоящее время ведётся расследование.
Это уже второй случай гибели молодой россиянки в Сербии за ноябрь. Ранее сообщалось о смерти другой девушки на популярном местном курорте Златибор. По предварительным данным, к её гибели мог быть причастен парень: предполагалось, что он сбросил девушку с балкона жилого дома.
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