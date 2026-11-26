26 ноября 2026, 18:13

В Сербии нашли мёртвой молодую россиянку со следами побоев в квартире знакомого

Фото: Istock / Artem_Furman

В Белграде обнаружили тело молодой россиянки со следами побоев. Как сообщает SHOT, накануне трагедии девушка пришла в гости к своему знакомому, который также приехал из России. Вскоре после этого её нашли мёртвой в квартире мужчины. На теле погибшей были заметны синяки и кровоподтёки.