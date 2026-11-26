В Вологде задержали родителей погибшей от истощения девочки
В Вологде задержали родителей девочки, которая погибла от истощения и обезвоживания. Об этом пишет SHOT.
38-летние Николай и Вера не обеспечивали необходимый уход за своим ребёнком. В 2020 году их поставили на профилактический учёт из-за несоблюдения санитарных норм в доме. Семья из 13 человек, включая двух взрослых и 11 детей, жила в маленькой квартире площадью менее 50 квадратных метров. Женщина не всегда кормила несовершеннолетних и была против посещения детского сада младшими.
Сегодня утром стало известно, что их пятилетняя дочь скончалась в больнице от истощения. Старшего сына, семилетнего мальчика, врачам удалось спасти, но он находится в тяжёлом состоянии.
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