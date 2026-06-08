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Мужчина застрелил и бросил в лесу россиянку

В Томской области мужчина убил россиянку 14 лет назад, его задержали
Фото: istockphoto/Yingko

В Томской области сотрудники Следственного комитета задержали 37-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве женщины, совершенном 14 лет назад в лесном массиве. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства, пишет «Лента.ру».



По данным следствия, в мае 2012 года неподалеку от села Александровское в ходе ссоры мужчина несколько раз выстрелил в 30-летнюю жертву из ружья. От полученных огнестрельных ранений, несовместимых с жизнью, потерпевшая скончалась на месте.

Злоумышленник оставил тело погибшей в лесу, после чего скрылся. Ее поиски безуспешно продолжались на протяжении 14 лет.

После задержания фигурант дал признательные показания. В настоящее время его заключили под стражу.

Никита Кротов

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