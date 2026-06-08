Мужчина застрелил и бросил в лесу россиянку

08 июня 2026, 17:40

В Томской области мужчина убил россиянку 14 лет назад, его задержали

Фото: istockphoto/Yingko

В Томской области сотрудники Следственного комитета задержали 37-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве женщины, совершенном 14 лет назад в лесном массиве. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства, пишет «Лента.ру».