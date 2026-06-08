Мужчина застрелил и бросил в лесу россиянку
В Томской области сотрудники Следственного комитета задержали 37-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве женщины, совершенном 14 лет назад в лесном массиве. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства, пишет «Лента.ру».
По данным следствия, в мае 2012 года неподалеку от села Александровское в ходе ссоры мужчина несколько раз выстрелил в 30-летнюю жертву из ружья. От полученных огнестрельных ранений, несовместимых с жизнью, потерпевшая скончалась на месте.
Злоумышленник оставил тело погибшей в лесу, после чего скрылся. Ее поиски безуспешно продолжались на протяжении 14 лет.
После задержания фигурант дал признательные показания. В настоящее время его заключили под стражу.
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