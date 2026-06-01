Охотники перепутали подростка с животным и застрелили его в Кузбассе
В Кемеровской области охотник по ошибке застрелил подростка, приняв его за дикое животное. Инцидент случился ночью.
Как пишет «Сiбдепо», двое молодых людей на мопедах, увидев приближающийся автомобиль, решили, что это сотрудники ГИБДД, и съехали с дороги в кусты. В это время мимо проезжал УАЗ с тремя мужчинами, возвращавшимися с охоты.
Один из них, 42-летний Евгений с помощью тепловизора заметил в зарослях силуэт и выстрелил из охотничьего ружья. Пуля попала в 17-летнего Руслана. От полученного ранения подросток скончался на месте.
Поняв, что жертвой стал человек, мужчины с места происшествия скрылись, но спустя несколько часов самостоятельно явились в отдел полиции. Подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
Читайте также: