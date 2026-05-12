Жених застрелил невесту в день свадьбы после ссоры

12 мая 2026, 14:45

LADBible: жених стрелял в невесту на свадьбе в Бразилии и добил ее

Фото: istockphoto/Romanno

В Бразилии сотрудник муниципальной охраны застрелил свою невесту в день свадьбы. Сразу после церемонии между молодыми супругами произошла ссора, в ходе которой жених открыл огонь по новоиспеченной жене, пишет LADBible.





Жертвой стала Нажилла, мать троих детей. Стрелявший — Даниэль Барбоза Мариньо. Как сообщают свидетели, в разгар праздника пара подралась, и родственники увели детей с места происшествия.



Вскоре после этого Даниэль выстрелил в женщину, однако она не погибла сразу. Мужчина вернулся и добил её несколькими выстрелами.



После убийства Даниэль сам позвонил в полицию, и его арестовали. Ему предъявили обвинение в убийстве.



