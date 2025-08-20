Мужчина застрелил из обреза молодую жену-учительницу в российском городе

20 августа 2025, 19:04

Мужчина застрелил из обреза молодую жену-учительницу в Миассе под Челябинском

Фото: istockphoto/Ashley-Belle Burns

В Миассе (Челябинская область) задержан мужчина по подозрению в убийстве своей жены — молодой учительницы, сообщили в пресс‑службе управления СКР по региону, информацию также подтвердил URA.RU.