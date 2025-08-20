Мужчина застрелил из обреза молодую жену-учительницу в российском городе
В Миассе (Челябинская область) задержан мужчина по подозрению в убийстве своей жены — молодой учительницы, сообщили в пресс‑службе управления СКР по региону, информацию также подтвердил URA.RU.
В сообщении следственного управления сказано, что подозреваемым является супруг погибшей; следователь в рамках возбужденного уголовного дела принимает все необходимые меры для расследования. В отношении мужчины решается вопрос о мере пресечения и предъявлении обвинения.
По данным местных соцсетей, трагедия произошла ночью 18 августа: 37‑летняя женщина по имени Мария была застрелена из обреза ружья. По словам знакомых, причиной конфликта могло быть желание женщины уйти из семьи. Более 12 лет Мария работала в школе; коллеги и знакомые вспоминают её как светлого и доброго человека.
Мужчину задержали 20 августа. У пары осталась несовершеннолетняя дочь школьного возраста.
Читайте также: