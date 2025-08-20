Достижения.рф

Суд лишил гражданства РФ уроженца Азербайджана за погром в магазине Тульской области

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Уроженец Азербайджана Ахмед  лишён российского гражданства за систематические хулиганские действия, кульминацией которых стал погром в магазине в городе Узловая Тульской области, пишет телеграм-канал Readovka.



Инцидент произошёл в апреле текущего года, когда мужчина, не получив разрешения купить алкоголь в долг, устроил разрушительный погром в торговой точке. По свидетельствам местных жителей, подобные выходки с оскорблениями и угрозами в адрес продавцов были для него регулярной практикой.



Уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство») было расследовано и направлено в суд. На основании решения суда и в соответствии с миграционным законодательством мужчина был помещён в Центр временного содержания иностранных граждан для последующей депортации с аннулированием статуса гражданина РФ.

Анастасия Чубина

