Суд лишил гражданства РФ уроженца Азербайджана за погром в магазине Тульской области
Уроженец Азербайджана Ахмед лишён российского гражданства за систематические хулиганские действия, кульминацией которых стал погром в магазине в городе Узловая Тульской области, пишет телеграм-канал Readovka.
Инцидент произошёл в апреле текущего года, когда мужчина, не получив разрешения купить алкоголь в долг, устроил разрушительный погром в торговой точке. По свидетельствам местных жителей, подобные выходки с оскорблениями и угрозами в адрес продавцов были для него регулярной практикой.
Уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство») было расследовано и направлено в суд. На основании решения суда и в соответствии с миграционным законодательством мужчина был помещён в Центр временного содержания иностранных граждан для последующей депортации с аннулированием статуса гражданина РФ.
