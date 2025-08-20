Суд лишил гражданства РФ уроженца Азербайджана за погром в магазине Тульской области

20 августа 2025, 18:45

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Уроженец Азербайджана Ахмед лишён российского гражданства за систематические хулиганские действия, кульминацией которых стал погром в магазине в городе Узловая Тульской области, пишет телеграм-канал Readovka.