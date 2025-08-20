Стало известно об опасной антисанитарии в кальянных Москвы

20 августа 2025, 18:24

SHOT: в заведениях Москвы кальяны не моют после каждого гостя

Фото: istockphoto/Anastasia Korchagina

Команда SHOT ПРОВЕРКИ зафиксировала нарушения санитарных норм в кальянных — одном из видов деятельности, который до сих пор почти не регулируется законом.





Расследование редакции показало: в одном из популярных московских заведений кальяны не моют после каждого гостя, а только раз в несколько дней, что повышает риск передачи инфекций, в том числе туберкулёза и герпеса. Ассистент кафедры анатомии человека Пироговского университета Алексей Решетун отметил, что бактерия туберкулёза устойчива во внешней среде и может сохраняться на поверхностях долгое время, поэтому при отсутствии надлежащей стерилизации заражение вполне возможно.



Проблемы затрагивают и жильцов соседних домов. В Екатеринбурге у женщины впервые в России диагностировали аллергию, которую связывают с проникновением кальянного дыма в квартиру через вентиляцию. В том же доме у ребёнка развился бронхит — по признакам, из-за регулярного вдыхания вредных паров; проверки зафиксировали превышение концентрации оксида углерода. Жители Новосибирска также жалуются на ухудшение самочувствия после открытия кальянной в их доме.



SHOT ПРОВЕРКА провела эксперимент: один кальян был сопоставлен с объёмом токсичного дыма, эквивалентным пяти большим шарам диаметром 91 см, что, по оценке редакции, в сотни раз превышает жизненную ёмкость лёгких взрослого человека. Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что ситуацию нужно регулировать законодательством:





«Необходимо как минимум прописать регламент по обработке кальянов. Правильно разработанные процедуры очистки минимизируют риск передачи инфекций и предотвратят накопление бактерий, вирусов и грибков», — сказал парламентарий.