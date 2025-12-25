Учительницу английского арестовали за многократные изнасилования 13-летних школьников

25 декабря 2025, 07:17

В США учительницу средней школы из Теннесси арестовали за совращение двух учеников

Фото: iStock/NanoStockk

В американском штате Теннесси арестовали учительницу, которая преподавала английский язык в средней школе округа Севир. Женщину обвиняют в растлении и многократных изнасилованиях двух 13-летних учеников, пишет издание The Tennessee Conservative.





Согласно материалам следствия, 42-летняя педагог Эшли Палмер в течение нескольких месяцев общалась с подростками через мессенджеры. Одному из пострадавших она отправляла материалы непристойного содержания.



При этом женщина более одного раза вступала в сексуальную связь с каждым из школьников. Инциденты происходили в период с июля-августа по декабрь.



