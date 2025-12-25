Учительницу английского арестовали за многократные изнасилования 13-летних школьников
В США учительницу средней школы из Теннесси арестовали за совращение двух учеников
В американском штате Теннесси арестовали учительницу, которая преподавала английский язык в средней школе округа Севир. Женщину обвиняют в растлении и многократных изнасилованиях двух 13-летних учеников, пишет издание The Tennessee Conservative.
Согласно материалам следствия, 42-летняя педагог Эшли Палмер в течение нескольких месяцев общалась с подростками через мессенджеры. Одному из пострадавших она отправляла материалы непристойного содержания.
При этом женщина более одного раза вступала в сексуальную связь с каждым из школьников. Инциденты происходили в период с июля-августа по декабрь.
Палмер задержали 19 декабря в Севьервилле, вскоре после этого ее отстранили от работы в школе. 22 декабря она вышла на свободу после внесения залога.
Расследование по делу в настоящий момент продолжается.
