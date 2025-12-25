В Москве машина сбила бывшего помощника и соавтора Михаила Горбачева
В центре Москвы автомобиль Mercedes сбил бывшего помощника и соавтора трудов Михаила Горбачева, 84-летнего политолога Бориса Славина. Об этом сообщили в Telegram-канале «РЕН ТВ» со ссылкой на сына пострадавшего.
Борис Славин является известным советским и российским политологом, журналистом и доктором философских наук, который преподает в МПГУ.
Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 24 декабря. Славина с тяжелыми травмами госпитализировали в Боткинскую больницу. В настоящий момент он находится в реанимации.
Личность водителя автомобиля и подробности обстоятельств аварии в материале не указываются.
Предварительно, медики диагностировали у Славина тяжелую сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и раны лица.
