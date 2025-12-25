В Москве машина сбила бывшего помощника и соавтора Михаила Горбачева

25 декабря 2025, 00:54

РЕН ТВ: В Москве Mercedes сбил бывшего помощника и соавтора Горбачева, он в реанимации

Фото: iStock/maxim4e4ek

В центре Москвы автомобиль Mercedes сбил бывшего помощника и соавтора трудов Михаила Горбачева, 84-летнего политолога Бориса Славина. Об этом сообщили в Telegram-канале «РЕН ТВ» со ссылкой на сына пострадавшего.





Борис Славин является известным советским и российским политологом, журналистом и доктором философских наук, который преподает в МПГУ.



Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 24 декабря. Славина с тяжелыми травмами госпитализировали в Боткинскую больницу. В настоящий момент он находится в реанимации.



