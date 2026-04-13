В Кузбассе в 2025 году поймали почти 300 пьяных подростков за рулем авто

13 апреля 2026, 15:10

В 2025 году в Кемеровской области сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления транспортными средствами более 290 подростков с признаками опьянения. Об этом в рамках пресс-конференции, посвященной кампании «Дети рулят», сообщил врио начальника регионального управления ГИБДД Евгений Матвеев.





Он также уточнил, что проблема сохраняется и в текущем году. Так, с начала 2026 года в Кузбассе выявили 24 подростка, которые управляли транспортом в состоянии опьянения.





«При этом в большинстве случаев речь идет о детях, которые изначально вообще не имели права управления транспортными средствами», — пишет VSE42.RU.

«Выявлено 4735 нарушений правил дорожного движения, из них 198 пешеходами, 4537 водителями. 177 человек сели за руль в состоянии опьянения, а 265 водителей вообще не имели прав или были их лишены судом», — отметили в ведомстве.