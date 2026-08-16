Россиянин отсудил у девушки деньги за побои на свадьбе из-за тарелки еды
В Белгородской области суд обязал девушку выплатить компенсацию мужчине, которого она ударила на свадьбе из-за порции еды. Как передаёт РИА Новости со ссылкой на материалы дела, инцидент произошёл в 2025 году на базе отдыха во время празднования.
Нетрезвая гостья вступила в конфликт с мужчиной из-за еды, ударила его кулаком по лицу и хватала за руки. От этих действий у пострадавшего остались синяки на челюсти и ссадины.
За побои суд назначил девушке штраф в размере пяти тысяч рублей. В ходе разбирательства она полностью признала свою вину. Мужчина не ограничился этим и подал новый иск — о компенсации морального вреда.
Он указал, что происшествие случилось на глазах у его жены и других гостей, свадебный день оказался испорчен, а из-за административного дела ему пришлось тратить время на явки в полицию и суд. Суд взыскал с ответчицы семь тысяч рублей моральной компенсации, 10 тысяч за представителя и 14 тысяч других судебных расходов.
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