Россиянин отсудил у девушки деньги за побои на свадьбе из-за тарелки еды

16 августа 2026, 12:36

Суд в Белгородской области взыскал с девушки 31 тысячу рублей за удар на свадьбе

Фото: Istock/AMilkin

В Белгородской области суд обязал девушку выплатить компенсацию мужчине, которого она ударила на свадьбе из-за порции еды. Как передаёт РИА Новости со ссылкой на материалы дела, инцидент произошёл в 2025 году на базе отдыха во время празднования.