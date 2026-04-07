Мужчина зверски избил партнёршу, отрезал ей волосы ножом и сбросил с балкона

07 апреля 2026, 20:29

В Могилёве мужчина во время ссоры отрезал девушке волосы ножом и избил её

Суд в Беларуси приговорил местного жителя к 15 годам и шести месяцам колонии за истязание возлюбленной. Об этом пишет Blizko.by со ссылкой на управление Следственного комитета по Могилёвской области.





Конфликт произошёл в Могилёве. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил женщину и протащил её за волосы. Когда она попыталась убежать, он отрезал ей локоны ножом и затащил на балкон.

«Могилевчанин попытался окунуть голову любимой в раствор жидких обоев, обливал водой и ударил чашкой. Затем он столкнул женщину с балкона второго этажа», — сообщило издание.