«Пять лет в бегах»: Насильника-мигранта поймали при попытке вернуться в Россию
В Челябинске мигрант предстанет перед судом за изнасилование пятилетней давности
В Челябинске следователи направили в суд дело об изнасиловании, совершённом иностранцем в 2021 году. Подробности приводит управление СК РФ по региону.
Следствие полагает, что в 2021 году мигрант силой затащил свою знакомую в машину. Там он начал угрожать ей, избил, а затем изнасиловал. После этого он отпустил пострадавшую и уехал на Родину.
«Фигурант был объявлен в международный розыск, судом по ходатайству следователя СК в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно», — сказано в публикации.Мужчина несколько лет находился в другой стране, но в январе 2026 года его задержали при попытке пересечь границу с Россией. Затем его этапировали в Челябинск. Уголовное дело в отношении мигранта направили в суд для рассмотрения по существу.
