«Пять лет в бегах»: Насильника-мигранта поймали при попытке вернуться в Россию

07 апреля 2026, 18:37

В Челябинске мигрант предстанет перед судом за изнасилование пятилетней давности

В Челябинске следователи направили в суд дело об изнасиловании, совершённом иностранцем в 2021 году. Подробности приводит управление СК РФ по региону.





Следствие полагает, что в 2021 году мигрант силой затащил свою знакомую в машину. Там он начал угрожать ей, избил, а затем изнасиловал. После этого он отпустил пострадавшую и уехал на Родину.

«Фигурант был объявлен в международный розыск, судом по ходатайству следователя СК в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно», — сказано в публикации.